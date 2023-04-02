02 Nisan 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Nisan 2023 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Hidalgo'nun Hazinesi
11:25 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:55 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Başım Belada