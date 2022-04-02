02 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 İngiltere Premier Lig Özetler

03:05 FIFA Magazin

03:30 İtalya Kupası Magazin

03:55 Spor Takvimi

04:00 Başlama Vuruşu

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Tuzlaspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor

08:40 İngiltere Premier Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İtalya Serie A Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği

18:00 % 100 Futbol

19:00 Teknik Analiz

20:25 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

22:30 % 100 Futbol

23:30 Teknik Analiz

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