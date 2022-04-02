02 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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02 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 FIFA Magazin
03:30 İtalya Kupası Magazin
03:55 Spor Takvimi
04:00 Başlama Vuruşu
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tuzlaspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor
08:40 İngiltere Premier Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Serie A Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
18:00 % 100 Futbol
19:00 Teknik Analiz
20:25 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz