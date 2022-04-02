02 Nisan 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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02 Nisan 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
02:30 Aramızda Kalsın
03:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Söz
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin'in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz
22:15 İftarlık Gazoz
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