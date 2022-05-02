02 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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02 Mayıs 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:25 Kara Tahta
04:55 Bayram Namazı
07:00 Merhamet Umutsuzluğa Yolculuk
08:00 Bayram Sevinci
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Ramazan Günlüğü
15:45 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bayram Havası
22:30 Kasaba Doktoru
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