02 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Binicilik

02:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

02:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

08:00 Bisiklet: Romandie Turu

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

10:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:30 Bisiklet: Yunanistan Turu

12:00 Bisiklet: Romandie Turu

13:00 Snooker Dünya Şampiyonası

14:00 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Haberler

18:05 Porsche Supercup

19:00 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler

InterSinema.com / TV