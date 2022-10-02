02 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 2022 - 2023 Voleybol Sezonu Axa Sigorta Efeler Ligi Fenerbah
15:00 Spor Bülteni
15:10 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş. Brezilya - J
17:00 Gündem Futbol
17:50 Belçika Pro Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Ampute Futbol Dünya Kupası Karş.türkiye - Fransa
21:00 Stadyum
23:00 Aktüel Futbol