02 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Hikayem
01:00 Santra
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 1. Lig Haftanın Golleri
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 M.başakşehir - V.karagümrük
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Altay - Fenerbahçe
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Galatasaray - Adanaspor
13:45 Y. Kayserispor - Trabzonspor
14:30 Ankaragücü - M. Başakşehir
15:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
16:00 İstanbulspor - Beşiktaş
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 Süper Hikayem
20:00 Beinspired
21:00 Süper Lig Değerlendirme
22:00 Sanal Direktör
23:00 Süper Lig Değerlendirme