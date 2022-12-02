02 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Aralık 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 Galler - İngiltere
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:15 Hollanda - Katar
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Dünya Kupası Özetler
14:00 TBMM-TV
17:55 Tunus - Fransa
20:00 Ahmet Nur Çebi Özel Yayın
21:30 Kupa Saati
21:55 Suudi Arabistan - Meksika