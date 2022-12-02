02 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Aralık 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Bein 1. Lig
02:30 İstatistik Bankası
03:00 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor
04:45 Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - Siirt Spor
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - İstanbulspor
13:45 Haftanın Golleri
14:00 Ankaragücü - Fenerbahçe
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Beşiktaş - Trabzonspor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Gamer
20:00 Süper Lig Değerlendirme
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 İstatistik Bankası
22:30 Beinspired
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri