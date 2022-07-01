01 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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01 Temmuz 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe - A. Hatayspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Göztepe - Galatasaray
04:00 Ç. Rizespor - M. Başakşehir
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y.malatyaspor-fta Antalyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Gaziantep Fk - A. Demirspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Tff 1. Lig Gol Kralı
11:15 Tff 1. Lig Top 20 Gol
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 İstanbul Bb - Trabzonspor
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Beşiktaş - Altay
16:00 Samsunspor - Fenerbahçe
17:30 Sezonun Golleri
18:00 İH Konyaspor
20:00 Tff 1. Lig Gol Kralı
20:15 Tff 1. Lig Top 20 Gol
20:30 Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 Süper Lig'in Gol Krallari
21:00 Spor Turu
22:30 Beşiktaş - Ankaragücü
23:30 1 Yıldız 10 Gol
23:45 Süper Lig'in Gol Krallari