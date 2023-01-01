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01 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 1'de Nostalji

01:30 Örümcek Adam: Eve Dönüş

03:30 Gönül Dağı

06:00 Hayallerinin Peşinde

06:40 Kalk Gidelim

09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

12:20 Yürek Çıkmazı

15:00 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

23:55 Teşkilat

Kaynak: InterSinema.com / TV

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