01 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 01 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 1'de Nostalji 01:30 Örümcek Adam: Eve Dönüş 03:30 Gönül Dağı 06:00 Hayallerinin Peşinde 06:40 Kalk Gidelim 09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12:20 Yürek Çıkmazı 15:00 Yürek Çıkmazı 18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren 23:55 Teşkilat Kaynak: InterSinema.com / TV Yürek Çıkmazı TV Haberler

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