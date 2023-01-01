01 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 1'de Nostalji
01:30 Örümcek Adam: Eve Dönüş
03:30 Gönül Dağı
06:00 Hayallerinin Peşinde
06:40 Kalk Gidelim
09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
12:20 Yürek Çıkmazı
15:00 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren
23:55 Teşkilat