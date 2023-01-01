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01 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

01 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İleri Üçlü

05:00 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Toto Süper Lig Goller

09:10 Spor Toto 1. Lig Goller

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:45 İskoçya Premiership Özetler

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

17:00 Gündem Futbol

19:00 Spor Bülteni

20:00 Yıl Sonu Derlemeler

21:00 Dünya Kupası Özel Program

22:00 Almanak 2022

Kaynak: InterSinema.com / TV

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