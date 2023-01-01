01 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 01 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler 03:00 İleri Üçlü 05:00 Futbol Aklı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İleri Üçlü 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Toto Süper Lig Goller 09:10 Spor Toto 1. Lig Goller 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:45 İskoçya Premiership Özetler 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Haftasonu 16:00 Spor Bülteni 17:00 Gündem Futbol 19:00 Spor Bülteni 20:00 Yıl Sonu Derlemeler 21:00 Dünya Kupası Özel Program 22:00 Almanak 2022 Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Spor Trt TV Haberler

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