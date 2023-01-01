01 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İleri Üçlü
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Toto Süper Lig Goller
09:10 Spor Toto 1. Lig Goller
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:45 İskoçya Premiership Özetler
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
17:00 Gündem Futbol
19:00 Spor Bülteni
20:00 Yıl Sonu Derlemeler
21:00 Dünya Kupası Özel Program
22:00 Almanak 2022
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022