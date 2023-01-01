Üye Girişi
Haberi Paylaş

01 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

01 Ocak 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 İbo Show Yılbaşı

03:15 Türk Müziği

04:15 Hayat Bazen Tatlıdır

06:30 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:15 Gecenin Ucunda

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

23:50 Prometheus

Kaynak: InterSinema.com / TV

Buz Devri Çöp Adam Star TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title