01 Ocak 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:00 İbo Show Yılbaşı
03:15 Türk Müziği
04:15 Hayat Bazen Tatlıdır
06:30 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:15 Gecenin Ucunda
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
23:50 Prometheus