01 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Köpek Balığı İstilası 4
02:45 Köpek Balığı İstilası 4
04:50 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri
07:00 Sihirli Annem
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Balerin Ve Afacan Mucit
15:45 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:30 Pi'nin Yaşamı