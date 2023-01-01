01 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Final
01:30 Fenerbahçe - A. Hatayspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:30 Ankaragücü - Hk Ümraniyespor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 İstanbulspor - Kasimpaşa
07:30 Final
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Kasimpaşa - Alanyaspor
15:00 Konyaspor - Sivasspor
15:30 Antalyaspor - Fenerbahçe
16:00 Final
17:30 İstatistik Bankası
18:00 Spor Toto Süper Lig...
19:00 Türk Futbolu 2022
19:30 Spor Toto 1. Lig'de...
20:00 Dünyada Futbol 2022
20:30 Lejyonerler 2022
21:00 Spor Toto Süper Lig...
22:00 Türk Futbolu 2022
22:30 Spor Toto 1. Lig'de...
23:00 Dünyada Futbol 2022
23:30 Lejyonerler 2022
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022