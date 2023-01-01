01 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 01 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Final 01:30 Fenerbahçe - A. Hatayspor 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:30 Ankaragücü - Hk Ümraniyespor 05:15 Süper Lig Haftanın Golleri 05:30 İstanbulspor - Kasimpaşa 07:30 Final 09:00 Süper Lig Maç Özetleri 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 İstatistik Bankası 12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 Kasimpaşa - Alanyaspor 15:00 Konyaspor - Sivasspor 15:30 Antalyaspor - Fenerbahçe 16:00 Final 17:30 İstatistik Bankası 18:00 Spor Toto Süper Lig... 19:00 Türk Futbolu 2022 19:30 Spor Toto 1. Lig'de... 20:00 Dünyada Futbol 2022 20:30 Lejyonerler 2022 21:00 Spor Toto Süper Lig... 22:00 Türk Futbolu 2022 22:30 Spor Toto 1. Lig'de... 23:00 Dünyada Futbol 2022 23:30 Lejyonerler 2022 Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Fenerbahçe Spor TV Haberler

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