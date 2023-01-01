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01 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

01 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Final

01:30 Fenerbahçe - A. Hatayspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:30 Ankaragücü - Hk Ümraniyespor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 İstanbulspor - Kasimpaşa

07:30 Final

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasimpaşa - Alanyaspor

15:00 Konyaspor - Sivasspor

15:30 Antalyaspor - Fenerbahçe

16:00 Final

17:30 İstatistik Bankası

18:00 Spor Toto Süper Lig...

19:00 Türk Futbolu 2022

19:30 Spor Toto 1. Lig'de...

20:00 Dünyada Futbol 2022

20:30 Lejyonerler 2022

21:00 Spor Toto Süper Lig...

22:00 Türk Futbolu 2022

22:30 Spor Toto 1. Lig'de...

23:00 Dünyada Futbol 2022

23:30 Lejyonerler 2022

Kaynak: InterSinema.com / TV

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