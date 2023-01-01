01 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ocak 2023 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Gece ve Gündüz
02:10 Son Sığınak
03:55 Biz Böyleyiz
05:40 Senden Bana Kalan
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:45 Şirinler: Kayıp Köy
14:30 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör 6: Kara Kader
22:25 Alfa Kurt