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01 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

01 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Yadigar

01:45 Kuşlarla Yolculuk

02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:30 Sahur Bereketi

05:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 Vuslat

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 1 Çorba

11:05 Yürek Çıkmazı

11:50 Ramazan Günlüğü

12:15 Yürek Çıkmazı

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kaynak: InterSinema.com / TV

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