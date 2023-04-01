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01 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

01 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Spor Artı

05:00 Gündem Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:30 Spor Bülteni

16:55 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

19:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Milli Maç Özel

21:45 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Özetler

22:10 Belçika Pro Lig Özetler

22:30 Milli Maç Özel Devre Arası

22:45 İspanya La Liga Özetler

23:15 Portekiz Süper Lig Özetler

23:35 İtalya Seri A Goller

23:45 Milli Maç Özel

Kaynak: InterSinema.com / TV

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