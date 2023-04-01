01 Nisan 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Nisan 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Yüz Yıllık Mucize
02:15 Toprak ile Fidan
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:15 Söz
06:15 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:45 Ömer
13:50 Dizi
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:35 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Ömer