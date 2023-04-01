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01 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

01 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Nisan 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yüz Yıllık Mucize

02:15 Toprak ile Fidan

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:15 Söz

06:15 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:45 Ömer

13:50 Dizi

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:35 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Ömer

Kaynak: InterSinema.com / TV

Yüz Yıllık Mucize Ömer Dizi Star TV Haberler

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