01 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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01 Nisan 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Aklı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 İtalya Serie A Goller
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 Taktik Analiz
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