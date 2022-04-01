01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 31 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 31 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 31 Mart Puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?