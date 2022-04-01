01 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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01 Nisan 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Discovery Golf
00:30 The Minute
00:35 Haberler
00:40 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Bisiklet: Across Flanders
05:00 Serbest Kayak Dünya Kupası
06:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
07:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
08:00 Dünya Körling Şampiyonası
10:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
12:00 Dünya Körling Şampiyonası
14:30 The Minute
14:35 Bisiklet: Across Flanders
16:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
17:00 Bisiklet: Gent-wevelgem
18:00 Discovery Golf
18:30 Snowboard Dünya Kupası
19:30 Serbest Kayak Dünya Kupası
20:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:30 Haberler
21:35 Bisiklet: Across Flanders
22:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
23:30 Bisiklet: Brugge-de Panne