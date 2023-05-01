Üye Girişi
Haberi Paylaş
01 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

01 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Mayıs 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

04:00 Aktüel Futbol

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 İspanya La Liga Özetler

09:00 İtalya Kupası Yarı Final Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

12:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Manisa Futbol Kulübü

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Eyüpspor

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Pendikspor - Çaykur Rizespor

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Futbol Aktüel Spor TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title