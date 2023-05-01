01 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Mayıs 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Aktüel Futbol
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 İspanya La Liga Özetler
09:00 İtalya Kupası Yarı Final Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Manisa Futbol Kulübü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Eyüpspor
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Pendikspor - Çaykur Rizespor
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz