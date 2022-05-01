01 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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01 Mayıs 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kasaba Doktoru
02:30 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:30 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
12:00 Kara Tahta
15:25 Ramazan Günlüğü
15:55 Türkiye'nin Mutfağı
18:30 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Teşkilat
23:40 Kasaba Doktoru
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