01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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01 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:55 İtalya Seri A Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 Efsanelerin İzinde
04:40 Spor Takvimi
04:45 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
07:55 Spor Takvimi
08:00 Teknik Analiz
08:45 İtalya Seri A Özetler
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 Hedef Süper Lig Özel
19:00 Spor Haftasonu
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz