01 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

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Gelinim Mutfakta kim gitti, kim elendi? 29 Nisan PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu