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01 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

01 Mart 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İspanya La Liga Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

02:55 Hollanda Eredivisie Özetler

03:15 İskoçya Premiership Özetler

03:25 Portekiz Süper Lig Özetler

03:40 Belçika Pro Lig Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:35 Portekiz Süper Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

20:00 Özetler

Kaynak: InterSinema.com / TV

La Liga İspanya Spor Trt TV Haberler

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