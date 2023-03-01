01 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Mart 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:55 Hollanda Eredivisie Özetler
03:15 İskoçya Premiership Özetler
03:25 Portekiz Süper Lig Özetler
03:40 Belçika Pro Lig Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:35 Portekiz Süper Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Özetler