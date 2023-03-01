01 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Mart 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 İstatistik Bankası
02:00 DG Sivasspor - Beşiktaş
04:00 Ankaragücü - V. Karagümrük
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Galatasaray - Trabzonspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Fenerbahçe - Antalyaspor
14:00 Kasımpaşa- Antalyaspor
14:30 Kayserispor - Fenerbahçe
15:00 Beşiktaş - Ankaragücü
15:45 Haftanın Golleri
16:00 B. Giresunspor - Y. Kayserispor
18:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Süper Lig Maç Özetleri