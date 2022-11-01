01 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
03:45 Süper Lig'in Gol Krallari
04:00 Ankaragücü - A. Hatayspor
05:45 Süper Lig'in Gol Krallari
06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - Adanaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ankaraspor - Galatasaray
14:00 Beinspired
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 beIN Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio