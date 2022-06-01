01 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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01 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
01 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

01 Haziran 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Kara Tahta

03:55 Seksenler

05:20 Elimi Bırakma

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:50 Kasaba Doktoru

InterSinema.com / TV

Kara Tahta TV Haberler

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