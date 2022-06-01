01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

01 Haziran 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

02:50 Spor Atlası

03:00 Gündem Futbol

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

14:00 TBMM-TV

18:55 Fransa - Hollanda

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

InterSinema.com / TV

İngiltere Premier Lig Futbol İtalya Trt TV Haberler

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