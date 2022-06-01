01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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01 Haziran 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Atlası
03:00 Gündem Futbol
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
18:55 Fransa - Hollanda
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
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