01 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Eylül 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
03:00 Bu Toprağın Sesi
03:45 Masumlar Apartmanı
06:40 Yedi Numara
08:55 Tozkoparan İskender
11:50 Çırak
12:20 Masumlar Apartmanı
15:45 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:00 Kasaba Doktoru