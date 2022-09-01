01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 01 Eylül 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 04:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi 05:00 Kiralık Aşk 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Duy Beni Kaynak: InterSinema.com / TV Sabahın Sultanı Seda Sayan Halit Yerebakan Star TV Haberler

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