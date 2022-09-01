01 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Trio
01:30 Z Raporu
02:00 Trabzonspor - Galatasaray
03:45 Süper Lig'in Gol Krallari
04:00 Y. Kayserispor-b. Giresunspor
05:45 Süper Lig'in Gol Krallari
06:00 Trabzonspor - Galatasaray
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Samsunspor - Bursaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Denizlispor
14:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
14:45 A. Konyaspor - Fenerbahçe
15:15 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 beIN Süper Lig
19:15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Beşiktaş - DG Sivasspor
23:45 beIN Süper Lig