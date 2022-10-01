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01 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

TV Haberleri

01 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

01 Ekim 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Üç Kız Kardeş

04:00 Gelinim Mutfakta

06:00 Aşk ve Umut

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Labirent: Son İsyan

22:45 Camdaki Kız

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kanal D TV Haberler

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