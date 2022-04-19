0 faizli kredi hangi banka veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akbank hoşgeldin kredisi son dönemde binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 0 faizli kampanyaya son dönemde ilgi giderek artarken 7500 TL faizsiz kredi şartları neler ve Akbank faizsiz kredi nasıl alınır araştırıldı. Akbank faizsiz kredi nasıl alınır?

0 FAİZLİ KREDİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Akbank, yeni gelen müşterilere 7500 TL faizsiz kredi vereceğini açıkladı.

Kampanya Koşulları:

Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma* sürecini tamamlayan yeni**Akbanklılar faydalanabilir.

Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir, Şubelerimizden edinimlerde geçerli değildir***.

Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonraki takip eden 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilir.

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonraki takip eden 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.

Söz konusu kredi talepleri bankamız tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5'i + BSMV'dir.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisidir.

Her yeni Akbanklı kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bankamızın kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz.

*Uzaktan müşteri olma süreci için Akbank Mobil'i indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip edebilirsiniz. Uzaktan müşteri olma sürecimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.

**Akbank "Yeni Akbanklı" tanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

*** Uzaktan müşteri olma sürecinde Akbank Mobil'den Şube'ye yönlendirilen müşterilerimiz de kampanyadan yararlanabilecektir.

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