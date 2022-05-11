0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. 0.99 konut kredisi faiz açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Konut kredisi ile ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından detaylar 0.99 konut kredisi faiz! Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 0.99 ev kredisi nedir? 0.99 konut kredisi hesaplama! Konut kredi faizleri düşecek mi? 0.99 kredi hesaplama araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?



Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"BİRİNCİ PAKETTE YÜZDE 0,99'LUK KREDİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Konut sektöründeki arzı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

"İKİNCİ PAKET 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇERİYOR"

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

ÜÇÜNCÜ PAKET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİRİYOR

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."

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