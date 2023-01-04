0,69 konut kredisi hesaplama! 0,69-0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, 0.69 konut kredisi hesaplama!

Aylık ortalama taksitlerin 9.720 liradan başlayıp 55 bin 265 liraya kadar çıkacağı yeni 0.69 faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır merak ediliyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 0,69 konut kredisi hesaplama işlemine göre ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyor. Peki, 0,69-0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, 0,69 konut kredisi hesaplama!

0,69 konut kredisi hesaplama! Aylık ortalama taksitlerin 9.720 liradan başlayıp 55 bin 265 liraya kadar çıkacağı yeni 0.69 faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır merak ediliyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 0,69 konut kredisi hesaplama işlemine göre ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyor. Peki, 0,69-0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, 0,69 konut kredisi hesaplama bilgileri haberimizde...

0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

0,69 konut kredisi hesaplama şekli merak ediliyordu. Orta gelir grubuna yönelik yüzde 0,69 faiz oranıyla bugün başlatılan kredi kampanyasında geri ödeme planı ortaya çıktı. Buna göre aylık ortalama taksitler 9.720 liradan başlayıp 55 bin 265 liraya kadar çıkacak. 4 milyon 500 bin lira kredi çeken vatandaşın geri ödemesi 15 yıl vadede aylık 43 bin 735 lira, toplam ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı rakamı 10 yıl vade ile çeken aylık 55 bin 265 lira, toplamda 6 milyon 632 bin lira ödeyecek. İşte kampanyanın detayları...

4 MİLYONLUK KREDİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLUR?

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak. Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

3 MİLYONLUK KREDİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLUR?

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

2 VE 1 MİLYON LİRALIK KREDİLERDE GERİ ÖDEME NE KADAR OLUR?

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle: