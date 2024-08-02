İran uçuşları iptal mi oldu (THY- AJET)?

Heniyye'ye suikast düzenlenmesiyle İran ile İsrail'in son yıllarda artan şekilde birbirlerine karşı izlediği "gölge savaş" stratejisi de Tahran'ın vereceği tepkiye göre kontrolden çıkarak bölgesel savaşa evrilebilir. İran uçuşları iptal mi (THY- AJET)?

İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ (THY- AJET)?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Meclis'teki yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, 31 Temmuz'da ülkede resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğraması "bölgeyi ateşe atacak" bir savaşın fitilini ateşleyebileceği endişelerine yol açtı.

Filistin, Lübnan, Suriye ve son olarak Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail, Heniyye suikastıyla bu kez saldırılarını doğrudan İran'a taşımış durumda. Bu hamle, İsrail'in İran'a meydan okuma girişimi olarak değerlendirilebilir. İsrail, İran topraklarında gerçekleştirdiği saldırıyla Tahran'ın kırmızı çizgilerini tanımadığını ortaya koymuş oldu ve ABD'nin verdiği açık desteğe güvenerek tamamen bölgeyi tehdit eder duruma geldi. Bu söylemler, Tel Aviv'deki yetkililer tarafından açıkça dile getiriliyor.

Uçuşlar:

Türkiye'de ise bazı seferlerin iptal edildiği iddia edildi. NTV'nin son dakika olarak verdiği bilgiye göre Türk Hava Yolları İstanbul kalkışlı 4 seferini iptal etti. 6 sefer ise farklı saatlere ertelendi. Yine NTV'nin iddiasına göre THY'nin alt markası AJET de iptaller gerçekleştirdi. AJET'in Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

NTV'de yer alan iddia ile ilgili henüz THY'den bir açıklama gelmedi. NTV'nin bu bilgileri geçtikten sonra son dakika bilgisini ekrandan çektiği görüldü.