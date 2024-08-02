Üye Girişi
Haberler

İran uçuşları iptal mi oldu (THY- AJET)?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Meclis'teki yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, 31 Temmuz'da ülkede resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğraması "bölgeyi ateşe atacak" bir savaşın fitilini ateşleyebileceği endişelerine yol açtı. Peki, İran uçuşları iptal mi (THY- AJET)?

Heniyye'ye suikast düzenlenmesiyle İran ile İsrail'in son yıllarda artan şekilde birbirlerine karşı izlediği "gölge savaş" stratejisi de Tahran'ın vereceği tepkiye göre kontrolden çıkarak bölgesel savaşa evrilebilir. İran uçuşları iptal mi (THY- AJET)?

İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ (THY- AJET)?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Meclis'teki yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, 31 Temmuz'da ülkede resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğraması "bölgeyi ateşe atacak" bir savaşın fitilini ateşleyebileceği endişelerine yol açtı.

Filistin, Lübnan, Suriye ve son olarak Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail, Heniyye suikastıyla bu kez saldırılarını doğrudan İran'a taşımış durumda. Bu hamle, İsrail'in İran'a meydan okuma girişimi olarak değerlendirilebilir. İsrail, İran topraklarında gerçekleştirdiği saldırıyla Tahran'ın kırmızı çizgilerini tanımadığını ortaya koymuş oldu ve ABD'nin verdiği açık desteğe güvenerek tamamen bölgeyi tehdit eder duruma geldi. Bu söylemler, Tel Aviv'deki yetkililer tarafından açıkça dile getiriliyor.

Uçuşlar:

Türkiye'de ise bazı seferlerin iptal edildiği iddia edildi. NTV'nin son dakika olarak verdiği bilgiye göre Türk Hava Yolları İstanbul kalkışlı 4 seferini iptal etti. 6 sefer ise farklı saatlere ertelendi. Yine NTV'nin iddiasına göre THY'nin alt markası AJET de iptaller gerçekleştirdi. AJET'in Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

NTV'de yer alan iddia ile ilgili henüz THY'den bir açıklama gelmedi. NTV'nin bu bilgileri geçtikten sonra son dakika bilgisini ekrandan çektiği görüldü.

Kaynak: Haberler.Com / Gündem

Mesud Pezeşkiyan Misafir İran İran Ulaşım Gündem Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title