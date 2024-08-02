Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Instagram yasağı ne zaman kalkacak?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

FAHRETTİN ALTUN SİNYALİ VERMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK

Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi."

VATANDAŞLARIMIZIN HİSSİYATINI DA DOĞRU YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, "Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak." ifadelerini kullandı.

KATALOG SUÇ NEDİR?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.

Kasten Öldürme

İntihara Yönlendirme

Göçmen Kaçakçılığı

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yağma ve Nitelikli Yağma

Soykırım Suçu

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

İnsan Ticareti Suçu

Nitelikli Yaralama

Ağırlaşmış Yaralama

Ağırlaşmış İşkence Suçu

Hırsızlık

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

Katalog suç nedir, katalog suçlar ne demek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Peki, katalog suç nedir, katalog suçlar ne demek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Katalog suç nedir, katalog suçlar ne demek?

INSTAGRAM VPN İLE GİRİLİR Mİ?

Instagram uygulamasına mobil üzerinden giriş yapabilmek için

• Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

• Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

• Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.

• Instagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

• Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

• Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.