MasterChef Şıhıl Mahşi tarifi! En güzel Şıhıl Mahşi tarifi! Şıhıl Mahşi tarifi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şıhıl Mahşi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şıhıl Mahşi tarifi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nedir? Şıhıl Mahşi nasıl yapılır, Şıhıl Mahşi yapılırken nelere dikkat edilir

ŞIHIL MAHŞİ MALZEMELERİ

• Kabak

• Kuzu kıyma

• Haşlanmış nohut

• Soğan

• Sarımsak

• Tereyağı

• Sumak

• Pul biber

• Karabiber

• Tuz

• Çeri domates

• Maydanoz

• Zeytinyağı

• Salça

• Koruk suyu

• Nişasta

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

İlk Aşama:

Kabaklara kapak yapabilmek için kabağın çapı kadardilimler kesin ve kabağın baş kısımlarını temizleyip bir soyacak yardımı ile içlerini oyun. Çatal yardımı ile kabakların kabuklarına çizikler atın ve aynı boylarda kesip derin yağda 5 dakika altın rengi olana dek kızartın ve peçete yardımı ile fazla yağını alıp kabaklarınızı tuzlayın.

İkinci Aşama:

Tavada tereyağını eritin yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin hafif soteledikten sonra kıymayı ekleyin ve 6-7 dakika orta ateşte kavurun ardından haşlanmış nohutlar, pul biber, karabiber, sumak ve tuzu ekleyip hafif soğumasını bekleyin.

Üçüncü Aşama:

Ufak bir tencerede soğan ve sarımsağı soteleyin ardından ikiye bölünmüş çeri domatesleri ekleyin ve yaklaşık 25 dakika orta ateşte pişirin. En son tuz ve şeker ekleyip süzgeç yardımı ile sosu süzüp ihtiyaç olursa nişasta ile bağlayın.

Mixer yardımı ile zeyntinyağı ve maydanozları sapları ile beraber homojen karışım elde edene kadar çekin, ufak bir tencerede 10 dakika kaynattıktan sonra 15 dakika dinlenmesini bekleyin ve tülbent ile yağı süzün, sonuç olarak yeşil bir yağ elde edeceksiniz.

Sarımsakları tuzla ezin ve yoğurt ile çırparak, sarımsaklı yoğurdunuzu elde edin.

Soğuk ürünleri şıhil mahşi pişene kadar dolaba kaldırın.

Son Olarak...

Kızarmış kabaklarımızın içini yaptığımız harç ile doldurarak kapaklarını üzerlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kapayın ve 180 derece fırında 25 dakika su, salça ve koruk suyu karışımı ile fırında pişirin.

Pişen şıhil mahşilerin üzerine sarımsaklı yoğurt, çeri domates sos ve maydanoz yağı ile lezzetlendirip sıcak servis ediniz.