Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge isimlerinden Muhammet, toprağa verildi

ANTALYA (DHA) - KONYA'da 2004 yılında 92 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtulan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), Antalya'da epilepsi krizi sırasında balkondan düşüp öldü. Kalem, bugün memleketi Konya'da toprağa verildi.

Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde 2 Şubat 2004 tarihinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. Faciada annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Amcası Mustafa Kalem, yeğeninin Zümrüt Apartmanı'nın enkazından kurtulmasının mucize olduğunu söyledi. Dünkü olayda Elif Kalem'in eşini düşerken tutmaya çalıştığını belirten Kalem, "Orada yaşaması mucizeydi. Rabbimin koruma melekleri geldi ve korudu. 5,5 gün sonra kurtuldu. Zümrüt apartmanı çökmeden 2 ay önce de trafik kazası geçirmişti. Oradan da kurtuldu. Şimdi ise seminere gitmiş. Orada kriz geçiriyor. Balkondan düşerken eşi yakalamaya çalışıyor; ama yere düşüyor. Allah'ın takdiri" dedi.