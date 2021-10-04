Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haberler: BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk akşamında izleyiciyle buluşan 'Zuhal' filminin ekibi, bir söyleşi gerçekleştirdi.

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk akşamında izleyiciyle buluşan 'Zuhal' filminin ekibi, bir söyleşi gerçekleştirdi. Filmde, bir kadının içsel yolculuğunu anlattıklarını söyleyen yönetmen Nazlı Elif Durlu, Film, arkadaş ortamında tanıştığım bir kadının hikayesiyle ortaya çıktı. O akşam, bu duygudan yola çıkarak senaryo üzerine çalışmaya başladım dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan 10 filminden biri olan 'Zuhal'in ekibi, dünkü gösterimin ardından bugün izleyiciyle söyleşide buluştu. Geçen sene, Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü'nü kazanan yönetmen Nazlı Elif Durlu'nun ilk uzun metraj filmi olan 'Zuhal'in söyleşisine katılım yoğun oldu.

Senaryonun arkadaş ortamında tanıştığı bir kadınla ortaya çıktığını söyleyen Nazlı Elif Durlu, O akşam bu duygudan yola çıkarak senaryo üzerine çalışmaya başladım. 5 yıl boyunca üç kişi projeyi geliştirdik. Finansman için çok fazla çaba harcadık. 5 senelik bir süreçten bahsediyoruz, inanamıyorum bittiğine ve burada bunun hakkında konuştuğumuza çok mutluyum. Her filmi yapmak riskli bir şey gibi geliyor. Bunu yapacağım ve çok iyi olacak inancı, her zaman var tabi ki. Kendi inandığımız şeyi yapmaya çalıştık dedi.

KADIN HİKAYELERİ

Filmde bir kadının içsel yolculuğunu anlatmak istediklerini söyleyen Durlu, Kadın dayanışması inandığım bir şey. Başka başka hayatları olan kadınların ufak bir kedi hikayesi üzerinden tanışmalarını ve yakınlaşmalarını anlatmaya çalıştık. Daha çok kadın hikayeleri anlatacağım diye yola çıktığım için erkekler biraz daha silikti. Çok boyutlu bir karakter olmasını çok istedim aslında diye konuştu.

Filmin başrolünde oynayan Nihal Yalçın ise Başından itibaren hiç alışkın olmadığım bir süreçle ilerledi. Senaryoyu çekimden 1 sene önce aldım. Çekimden 1 sene önce senaryoyu almak imkansız gibi bir şey. Oyuncu olarak müthiş bir tecrübeydi. Bu kadar detaylı oynamak enteresandı. Filmi ilk kez dün seyrettim. 2,5 sene önce çektiğim bir filmi dün izleyince filmi unuttuğumu hatırladım. Hala başka birinin filmini izlemişim gibi düşünüyorum dedi.

Filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, filmin dayanışma ürünü olduğunu söyleyerek, Biz 5 sene boyunca Nazlı, Ziya ve ben, ekibi çoğaltarak, burada olmayan tüm zorlukları göğüsleyen ekibi bir araya getirerek o süreci geçirdik. Bağımsız sinemada çok fazla duyacağınız bir şey bu. Büyük bir dayanışma ürünüyle yapılıyor filmler. Uzun sürmesinin nedenlerinden biri de aslında finansman sıkıntımız. Hep beraber yaptık aslında bu filmi ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Binali Yıldırım
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: 'ZUHAL'İN YÖNETMENİ DURLU BİR KADININ İÇSEL YOLCULUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:43:21. #1.11#