Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada - Haberler
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Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada

DİYARBAKIR'da züccaciye malzemeleri satılan iş yeri önündeki tezgahta bulunan 350 TL değerindeki sehpayı çalan hırsız, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

DİYARBAKIR'da züccaciye malzemeleri satılan iş yeri önündeki tezgahta bulunan 350 TL değerindeki sehpayı çalan hırsız, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, 30 Ekim'de sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanında geldi. İş yeri önünden geçen şüpheli, bir süre sonra geri gelip tezgahtaki 350 TL değerindeki sehpayı alarak yoluna devam etti. Öğle saatlerinde durumu fark eden iş yeri sahibi, izlediği güvenlik kamerasından sehpanın çalındığını gördü. Görüntülerle birlikte polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu.


Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada

Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada

Züccaciye dükkanı önündeki hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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