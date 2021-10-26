Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 26 Ekim 2021 - 04 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu

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