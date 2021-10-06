Zorunlu PCR testi kalktı, üniversiteye girişte kuyruklar azaldı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'deki üniversitelerde PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından okullara girişler, öğrenci kimlik kartlarına tanımlanan Hes kodlarına bakılarak sağlanıyor. Öğrenciler, yeni uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Eskişehir Valiliği, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu iptal etti. Resmi açıklamanın ardından yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, 3 üniversiteye girişte yaşanan yoğunluk azaldı. Öğrenciler, kimlik kartlarına tanımlı HES kodları kontrol edilerek içeri alınıyor.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hakan Topalbekiroğlu da "Okula gelmeden önce bizim de çok fazla çekincelerimiz vardı. Giriş-çıkış çok sıkıntılı oluyor diye duyduk. Şu an çok memnunuz. Girişimiz-çıkışımız sıkıntı olmuyor. Yemekhaneden de faydalanabiliyoruz. Memnunuz, doğru bir karar" ifadelerini kullandı.