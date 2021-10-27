Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesinin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, gelecekteki "hayat kurtarma" görevlerine sahada uygulamalı eğitimlerle hazırlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi, afet ve acil durum eğitimi konusunda iş birliği yaptı.

Bu kapsamda üniversitenin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencilerine, Afad tarafından kent merkezinde oluşturulan ve içinde hurda araçların, hafriyatların ve yangın tatbikatı yapılacak yerlerin de bulunduğu alanda "hayat kurtarma" eğitimi veriliyor.

Bir yandan okullarına devam ederken, bir yandan da AFAD'ın deneyimli personellerinden meslek inceliklerini öğrenen öğrenciler, şimdiden gelecekte yapacakları zorlu görevlere hazırlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine, son zamanlarda deprem, yangın ve sel gibi birçok afetin meydana geldiğini ve bu yüzden bu afetlere karşı eğitimin önemli olduğunu söyledi.

"Maruz kalacağımız afetlere karşı tedbir almamız lazım"

Özellikle son yıllarda küresel ısınmada ve karbonmonoksit gazı miktarında ciddi anlamda artış olduğunu ifade eden Alma, şöyle konuştu:

"Dünya çapında 1-2 oranında bir ısı artışı söz konusu olduğu ispatlandı. Aynı zamanda şu anda havadaki karbonmonoksit gazının miktarı 400 ppm'e çıktı. Aşağı yukarı 200 yıl önce 200 ppm'di. Bu hızla gittiği zaman 2100'lü yıllarda karbonmonoksit miktarı 700 ppm'e varacak, 700 ppm'de hiçbir canlı kalmayacak. Dolayısıyla kuraklığa ve doğal afetlere maruz kalacağımız muhakkaktır. Bu nedenle bazı zorunlu tedbirler almamız lazım."

Rektör Alma, üniversitede yeni açtıkları sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini hatırlatarak, bu bölümdeki öğrencilerin teorik eğitimin yanında aldığı pratik eğitimin de önemine değindi.

Desteklerinden dolayı AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür eden Alma, "AFAD'daki görevli arkadaşlar, hocamız gibi tavır takınmaktalar. Öğrencilerin uygulamalı eğitimi konusunda ekipman ve diğer yardımları da yapıyorlar. Temennimiz, afetlerin olmaması ama bizim bu anlamda tedbir almamız lazım." diye konuştu.

Öğrenciler haftada bir gün eğitimlerini pratiğe dökecek

AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem ise İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan ediğini anımsattı.

Kurum olarak kentte AFAD gönüllüleri için arama-kurtarma eğitim ve tatbikat alanı oluşturduklarını dile getiren Zeğem, şunları kaydetti:

"Iğdır Üniversitesinden gelen talep doğrultusunda öğrencilerin burada pratik yapması adına haftada bir gün eğitim verilmesi için anlaştık. Yaptığımız protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerine, öğretim görevlilerine, çalışanlarına ve ailelerine eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, 'AFAD'da eğitimi almamış kimse kalmasın' sloganıyla hedefimiz Iğdır'da nüfusun yüzde 70'ine ulaşmaktır. Iğdır'da şu ana kadar 50 bin vatandaşımıza yüz yüze eğitim verdik, hedefimiz bu sayıyı 160 bine çıkarmaktır."

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