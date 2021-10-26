Zoraki Misafir Filmi

Zoraki Misafir, artık eskisi kadar popüler olan işlere imza atmayan bir medya patronunun son bir program deneyimiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Harun, sayısız televizyon programının yapımcılığını üstlenen bir yapımcıdır. Ancak onun yaptığı işler zamanla popülerliğini kaybetmiştir. Yeniden zirveye çıkmak isteyen Harun, bu amaçla yurt dışından uygun fiyata bir format satın alır. Yeni programı için aranan tek şey salak birini bulmaktır ve asistanı Yeşim tesadüfen aradıkları kişiyi bulur. Saf ne naif bir genç olan Peyami tam da halkın seveceği biridir. Bu sırada Harun, iş insanı olan Osman Koral'dan beklenmedik bir teklif alır. Osman Koral'ın şirkete ortak olmayı istemesiyle Harun ihtiyacı olan maddi desteği bulmuş olur. Anlaşmayı sağlamak için bir akşam yemeği organize eden Harun, Peyami'nin de bir yanlış anlaşılma sonucu yemeğe katılmasıyla kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Zoraki Misafir

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

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