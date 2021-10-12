Zonguldak ve Karabük'te yeni birimlerle Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Zonguldak'ta mobil aşı birimi ile Karabük'te prefabrik binada oluşturulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde "Haydi Gençler Aşıya" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan mobil aşı birimi, öğrenciler ile üniversite bünyesindeki görevlilere aşı imkanı sunuyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan insanların olumsuz etkilendiğini, eğitimin bir süre yüz yüze yapılamadığını hatırlattı.

Vaka sayılarına değinen Çufalı, "Vaka sayılarının düşmemesi herkes için bir problem ama sevindirici bir durum var, o da hastaneye yatış sayısı az. Yoğun bakıma yatış çok az. Bundaki esas nedenlerden biri aşının gittikçe yaygınlaşması. Aşının yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Bütün öğrenci, akademik ve idari personelimize aşı olmaları için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Kovid-19 ile mücadelede tek çözümünün aşı olduğuna dikkati çekerek, "Vakalarımızın büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bakanlığımızın da yaptığı açıklamalardan bunu görüyorsunuz. Amacımız bu genç nüfusun aşıya ulaşmasını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediyesince, aşı çalışmalarına destek vermek amacıyla geçici olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen Kent Meydanı'ndaki prefabrik binada aşı uygulama merkezi oluşturuldu.

Vatandaşların aşıya ulaşımını daha da kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan merkez, pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek.

Merkezde, vatandaşlara tüm dozlar için randevusuz aşı yaptırma imkanı sunuluyor.