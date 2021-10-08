Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi - Haberler
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Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 402 resen denetim, 64 ihbar ve 7 bin 820 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 5kişiye 1'inci uyarı, 3 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 17 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi

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